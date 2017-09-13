В Башкирии в реку Белую выпустили мальков стерляди Фото: Минэкологии РБ





В Башкирии в реку Белую выпустили мальков стерляди Фото: Минэкологии РБ

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Более 36 тысяч мальков стерляди выпустили в реку Белую накануне в районе Затона. Сегодня и завтра планируется выпустить в естественную водную среду еще 20 тысяч мальков. Работы ведутся под контролем отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Миниэкологии Башкортостана в рамках мероприятий Года экологии и особо охраняемых природных территорий.

По информации пресс-службы ведомства, подрощенные мальки навеской 10-15 граммов были доставлены из рыбзавода, расположенного в Саратовской области. Несмотря на дальнюю дорогу, мальки легко перенесли перевозку в двух емкостях для живой рыбы.

В Минэкологии отметили, что выпуск мальков стерляди в реку Белую осуществляется предприятиями, которые нанесли ущерб водным биологическим ресурсам своей производственной деятельностью.