Башкирия в федеральных СМИ: миллионы туристов в Софьюшкиной аллее, массовое удивление снегу, инструменты для омбудсменов Фото: Анатолий Ермоленко Башкирия в федеральных СМИ: миллионы туристов в Софьюшкиной аллее, массовое удивление снегу, инструменты для омбудсменов Фото: Анатолий Ермоленко

УФА, 13 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Любой уфимец похвалит «Эксперт», который рекомендует «5 мест, которые стоит обязательно посетить в Уфе», ведь такой заголовок способствует привлечению к нам туристов. Прочитав же первые строки, обрадуется еще больше: «Гостеприимный центр многонациональной республики Башкортостан, город Уфа, за сотни лет своего существования успел обзавестись ни одним историческим памятником культуры и искусства». А потом и изумится: «В этом уникальном городе действительно есть на что посмотреть, недаром ежегодно сюда приезжают миллионы туристов из России и других стран». Куда же направляет «Эксперт» новые миллионы? – Все туда же, к памятнику Салавату Юлаеву, Монументу Дружбы, на Софьюшкину аллею, в мечеть Ляля-Тюльпан и Музей им. М.В. Нестерова.

РИА «Новости» тоже оперируют числами с множеством нулей: «Российские регионы накопили более 62 млрд рублей на случай масштабных ЧС». Не приходится удивляться, что «Рекордный резерв финансов на случай ЧС имеет Москва — 36,3 миллиарда рублей или 58% от суммарного объема по стране». Но нас не может не радовать, что «Большие финансовых резервы также созданы в Башкирии (3,6 миллиарда рублей), Ростовской области (3,2 миллиарда рублей) и Татарстане (2,2 миллиарда рублей)».

ТАСС передает, что «В Башкирии выпал первый снег, похолодание сменит бабье лето». «Первый снег выпал в Башкирии, оказавшейся во власти арктического циклона. Его наблюдали, в частности, в Белорецком и Учалинском районах, рассказали ТАСС в местных администрациях. Как отмечают пользователи социальных сетей, снег прошел в горной местности, его наблюдали многие автомобилисты на трассах в Белорецке. Резкое похолодание сменит бабье лето, сообщает Башгидрометцентр».

«Известия» тоже не в стороне от такого важного события: «Первый снег выпал в Башкирии». «В некоторых районах Башкирии в ночь на вторник выпал первый снег, — пишут они. — В частности, погодное явление наблюдалось в Белорецком и Учалинском районах».

А наблюдательное НТВ в информации «В Башкирии выпал снег» отмечает, что выпадение снега не оставило граждан равнодушными: «Синоптики предупреждали, что на территории Башкирии ожидаются снег и дожди, но население республики все равно очень удивилось и теперь делится почти зимними фотографиями в Интернете».

ИА REGNUM в обзоре СМИ республики с 2 по 11 сентября, названном «Ущерб от ливня, боль «Белстали», больше высоток: неделя Башкирии» уделило внимание не только погодным явлениям. «Согласованный с властями Башкирии митинг дольщиков ЖК «Миловский парк», прошедший в сквере Волна в Затоне, собрал около тысячи участников. Акция прошла без эксцессов. По ее итогам дольщики направят обращения к президенту РФ Владимиру Путину, в прокуратуру, АИЖК и главе региона Рустэму Хамитову».

«Коммерсантъ» побеседовал с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой и озаглавил материал «Есть граница — здоровье и жизнь ребенка». Подводя итоги года своей работы, Анна Кузнецова ответила на вопрос о том, нужна ли в сфере защиты детства вертикаль, есть ли необходимость создавать федеральное министерство? «…Сейчас в регионах детские омбудсмены напрямую зависят от региональных властей: их назначают и платят им зарплату губернаторы. Вам не кажется, что в такой системе омбудсмены будут защищать в первую очередь региональную власть, а не детей?

— Само по себе создание ведомства не гарантирует результата. Главное, каким содержанием ты его наполнишь. С другой стороны, мы понимаем, что в некоторых регионах уже есть хорошие инструменты, как, например, в Башкирии, где создали министерство семьи и детства. У меня тоже спрашивали, нужно ли создать министерство семьи на федеральном уровне. Надо понять, какими инструментами это министерство будет обладать, чтобы добиваться результата. Про инструменты влияния на региональных омбудсменов могу сказать так: у нас есть наши общие встречи — съезды уполномоченных, на которых мы обозначаем нашу позицию». Короче говоря, без инструментов нельзя, и в Башкирии они имеются.

«Ведомости» пишут о том, что «Минфин вступился за госзаказчиков», он предлагает выплачивать авансы за поставки поэтапно. «Минфин предлагает очередное ужесточение авансовых расчетов по госзаказу. Новые правила нужно сформулировать в законе о контрактной системе, сообщило министерство». После этого «Ведомости» цитируют, разумеется, представителя Башкирии. «Минфин пытается ввести обязательную норму аванса, говорит министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков, но такие жесткие правила будут иметь неоднозначный эффект. В конкурсах участвуют как добросовестные, так и недобросовестные поставщики, поэтому многие госзаказчики пользуются правом не платить аванс, объясняет он».

ИА REGNUM сообщает, что на первом в осеннюю сессию заседании Госдумы глава Минсельхоза ответит на вопросы депутатов, вспоминает, что «неблагоприятные погодные условия отразились на урожае» и перечисляет те регионы, в которых сельхозпроизводители получат в общей сложности 1,32 млрд рублей в качестве компенсации за недополученный из-за плохой погоды урожай: «… на субсидии могу рассчитывать Башкирия, Вологодская, Волгоградская и Тульская области, Тува, Карачаево-Черкесия, Чечня, Хабаровский и Приморский края».

«Аргументы и факты» в статье «Садовое в граните. Завершена реконструкция круговой магистрали столицы» отмечают, что «Старинная улица получила новое гранитное мощение. Это крупноформатные плиты с месторождений «Возрождение» (Ленинградская обл.), «Мансуровское» (Башкирия), «Цветок Урала» (Челябинская обл.)».

ИА REGNUM сообщает: «Анонимные звонки: эвакуированы люди в 12 городах России», но в результате проведенных проверок подозрительных предметов не обнаружено. «За два дня из-за анонимных звонков о минировании была эвакуированы объекты в 12 городах России, ни в одном случае минирование не подтвердилось.

В Уфе и Брянске выводили людей из семи и десяти торговых центров соответственно. Причем в Уфе эвакуации продолжаются третий день подряд. Накануне были экстренно эвакуированы посетителей сразу пяти торговых центров: «Гостиный двор», «Центральный рынок», «Мега», ТЦ «Башкирия», ТЦ «Звездный», а также из здания БашГУ и главного офиса Сбербанка».

РБК, ссылаясь на РИА «Новости» и перечисляя все объекты в Уфе, открывает, что «Телефонные звонки с сообщениями о минировании школ, торговых центров и административных зданий сразу в нескольких городах России, по предварительным данным, поступают с территории Украины, об этом рассказал источник в силовых структурах».

«Чувашия и Башкирия лидируют по числу противоречащих закону актов о строительстве жилья», — сообщает ТАСС. – «Генпрокуратура России в этом году выявила в регионах 4 тыс. правовых актов в сфере жилищного строительства, противоречащих федеральному законодательству. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. В ряде регионов документы не были приведены в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. Наибольшее число таких актов оспорено прокурорами Чувашии (376), Башкирии (228), Волгоградской (205), Курской (196), Тамбовской областей (121) и Красноярского края (102)».

«Известия» рассказывают, как и почему «В Аскынской пещере Башкирии обустроили безопасные тропы для туристов». «Русское географическое общество продолжает работу в Аскынской ледяной пещере в Архангельском районе Башкирии. Большое число туристов и несоблюдение правил поведения привели к тому, что была разрушена лестница на склоне спуска, перила находились в аварийном состоянии. Специалисты констатировали катастрофическое ухудшение микроклимата пещеры, таяние реликтового льда, гибель занесенных в Красную книгу летучих мышей. Как передает ИА «Башинформ», после необходимых исследований были обустроены безопасные маршруты для туристов — в частности, сооружена удобная деревянная лестница. Планируется монтаж механизма спуска в пещеру, лестницы-трапа для посетителей с ограниченными возможностями здоровья… Аскынская пещера является памятником природы всероссийского значения. С 2017 года вход в нее ограничен».