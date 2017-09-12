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«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:1

СПОРТ

«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:1

Фото: Олег Яровиков

«Салават Юлаев» обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:1

Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Вторую домашнюю серию игр уфимский «Салават Юлаев» начал с победы над «Динамо» (Рига).

Игра началась на хороших скоростях. В первом периоде у хозяев льда было несколько хороших моментов, но переиграть голкипера гостей «юлаевцам» не удалось.

Количество перешло в качество только в начале второго периода. С передачи Йоонаса Кемппайнена шайбу в ворота отправил Линус Умарк.

По ходу второй двадцатиминутки «Салават Юлаев» имел шансы удвоить преимущество, несколько моментов было и у «динамовцев», однако Янис Калниньш и Бен Скривенс каждый раз оказывались сильнее противников.

В начале третьего периода гости дважды нарушили правила: сначала за атаку игрока, не владеющего шайбой, на две минуты был удален Лукас Лессио, а через полминуты за нарушение численного состава на скамейку штрафников сел Гунарс Скворцов. На этот раз «юлаевцы» не упустили численного преимущества — отличились легионеры: с передачи Теему Хартикайнена и Линуса Умарка шайбу забросил Филип Ларсен.

За четыре минуты до конца непробиваемый до этой минуты Бен Скривенс совершил ошибку, которая закончилась голом в ворота уфимской команды — забил Брэндон Макмиллан.

Пытаясь сравнять счет, на последней минуте матча «динамовцы» сняли вратаря, однако снова нарушили правила и вместо численного превосходства остались в меньшинстве. Итоговый счет — 2:1 в пользу «Салавата Юлаева».

Уже в четверг, 14 сентября, на льду «Уфа-Арены» хоккеисты «Салавата Юлаева» встретятся с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Теги: ХК «Салават Юлаев»
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