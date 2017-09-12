Родной и государственный, обязательный и по выбору - разъяснения министра образования Башкирии Фото: Олег Яровиков Родной и государственный, обязательный и по выбору - разъяснения министра образования Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане более 73% школьников в новом учебном году будут изучать башкирский язык как государственный. Эту предварительную цифру привела министр образования РБ Гульназ Шафикова в интервью корреспонденту агентства «Башинформ».

«Это очень серьёзная цифра, которая говорит о том, что призыв главы республики Рустэма Хамитова помочь башкирскому языку, выбирая обучение на добровольной основе, поддержан обществом. Это указывает и на то, что и родители, и дети прекрасно понимают важность изучения башкирского языка, дорожат взаимопроникновением культур, взаимоуважением как условием сохранения межнационального мира и согласия в республике», — считает Гульназ Шафикова.

Министр отметила, что преподавание в школах башкирского языка как государственного обеспечивается Конституцией РБ.

«В каждой образовательной организации его изучение предлагается по выбору. Башкирский язык должен входить в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. До прошлого года учет мнений родителей у нас велся через коллегиальные органы. Изучение башкирского, как государственного, предлагалось детям и родителям со второго по девятый классы. Это определено законом РБ «Об образовании», — пояснила глава ведомства. — Но, подчеркиваю, башкирский язык является обязательным для предложения, потому что это определено Конституцией РБ и законом «О языках Республики Башкортостан». В 2011 году были введены федеральные государственные образовательные стандарты. Сейчас те первоклассники дошли до седьмого класса. Все эти годы на родительских собраниях решалось, какие предметы будут выбраны для детей в качестве изучаемых. При этом заявления с родителей об этом ежегодно не собирались. Это делалось только на определенных ступенях образования, скажем, в первом и пятом классе. Теперь мы ежегодно собираем с родителей заявления на предметы по выбору».

Министр отметила, что начавшийся учебный год показал: всё больше обучающихся в школах вне зависимости от национальности — башкиры, русские, татары, чуваши, марийцы, другие народы — изъявляют желание изучать башкирский язык как государственный.

«Вместе с тем нужно признать, что наша задача (когда я говорю «наша», то имею в виду все заинтересованные в качественном преподавании башкирского языка стороны) теперь еще больше осложняется, — говорит Гульназ Шафикова. — На нас будет давить груз ответственности перед людьми, проголосовавшими за изучение языка. Поэтому мы должны расширить возможности для его изучения, модернизировать методику его преподавания, наполнив эту работу реальным содержанием, подойти к ней неформально. Эту позицию глава республики четко озвучил в ходе августовского совещания по образованию. Нужно активнее работать с родительским сообществом, внедрять новые формы обучения — факультативы, кружки для желающих, электронные курсы, дистанционное образование. При этом мы не имеем права забывать о носителях башкирского языка, проживающих за пределами республики и страны. Они тоже должны иметь возможность изучать родной язык, и мы будем этому содействовать. Одним словом, будет сделано всё для того, чтобы сохранить и приумножить накопленный опыт изучения и преподавания башкирского языка.

Говоря об изучении родных языков, Гульназ Шафикова обратила внимание на то, что их изучение — это право, определенное Конституцией Российской Федерации.

«Если говорить про учебные планы, родной язык — это предмет обязательный, входящий в инвариативную часть учебных планов образовательной программы. Родной язык обязательно изучают в каждом классе, начиная с первого, — отметила министр. — 28 августа вышли поручения Президента РФ Владимира Путина по итогам Совета по межнациональным отношениям. В них глава государства дал поручение руководителям регионов обеспечить обучение на языках и изучение родных и государственных языков на добровольной основе. Кроме того, Генеральная прокуратура РФ совместно с Рособрнадзором должна провести проверку соблюдения в субъектах страны положений законодательства, касающихся обеспечения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России и государственных языков республик, находящихся в составе РФ. Таким образом, каждый родитель должен решить, какой язык он определяет для ребенка в качестве родного, а затем написать в школе заявление на изучение родного языка. На родительских собраниях во всех школах с родителей собраны заявления о том, какие предметы они выбирают. Им предлагались дисциплины из разных предметных областей. Но их перечень составляет сама образовательная организация, которая находится в том или ином районе нашей республики, в пределах своих возможностей».

Отвечая на вопрос о том, что добровольное изучение башкирского языка, по мнению некоторых, приведет к его уничтожению, министр сказала:

«Считаю, что это подмена понятий — добровольное изучение языка равно уничтожению языка. Добровольное изучение — это как раз-таки повышение мотивации в изучении того языка, который ты считаешь родным. То, что сегодня заявление можно писать ежегодно, расширяет возможности наших родителей. У нас есть многонациональные семьи. То есть в одном классе в качестве родного они могут выбрать русский, на следующий год — башкирский. Это очень большое расширение возможностей. Мне кажется, родители должны этим воспользоваться для того, чтобы дети стали более конкурентоспособными, — убеждена Гульназ Шафикова. — Добровольное изучение открывает новые горизонты и для башкирского языка как государственного. Это позволит уйти от порой формального подхода к предмету, совершенствовать методику его изучения, раскрыть творческий потенциал учителей, сделать уроки башкирского по-настоящему востребованными и интересными для детей всех национальностей, проживающих в нашей республике.

К слову, на сегодняшний день только восемь процентов родителей отказались от изучения их детьми башкирского языка как государственного. С другой стороны, мы знаем поговорку: «Насильно мил не будешь». У нас есть примеры, когда насильно изучали иностранные языки, а после окончания школы их совсем не знают, хотя имеют в аттестате хорошую оценку.

Тем не менее мы будем продолжать упорно работать, доказывая, что башкирский язык достоин изучения. Будем делать всё для того, чтобы никто из 73 процентов, выбравших язык, не разочаровался. При этом мы полагаем, что те восемь процентов родителей, написавших отказ, может быть, еще передумают. Будем продолжать убеждать их, совершенствуя методику преподавания, вводя современные формы, делая уроки по-настоящему интересными».

О том, что в настоящее время вопрос изучения башкирского языка в школах для жителей республики действительно актуален, говорит и горячая линия, организованная Министерством образования РБ. По словам Гульназ Шафиковой, за неделю поступило почти 1,5 тысячи звонков.

«Наиболее часто задаваемый вопрос: «Какие предметы можно выбрать?». Или, например, говорят о том, что им предложили всего четыре предмета, а они хотели бы еще один. Что им делать дальше? Мы отсылаем их к федеральному закону «Об образовании», где написано, что перечень предметов должен быть сформирован исходя из возможностей образовательной организации, — делится министр. — Многие просят разъяснить отличие в изучении башкирского как государственного и как родного. Кроме того, задают вопросы по выбору родного языка. Есть вопрос о том, какой язык считать родным? Можно ли выбрать тот язык, который в семье не используется? Например, у ребенка в метрике написан один язык, а он хочет изучать совсем другой». Все эти вопросы свидетельствуют лишь об одном: у нас очень высока гражданская позиция родителей и детей. Они заинтересованы в изучении своих родных языков, одновременно понимая важность знания башкирского языка как государственного. Им не всё равно, как они дальше будут жить. Поэтому то количество вопросов, которые мы получили за эту неделю, нас только радует. Мы видим, что патриотическая позиция наших родителей очень высока».