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В Уфе басы и баритоны из народа выступили на всебашкирском радиофестивале

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

В Уфе басы и баритоны из народа выступили на всебашкирском радиофестивале

Фото: Книжная палата РБ

В Уфе басы и баритоны из народа выступили на всебашкирском радиофестивале

Фото: Книжная палата РБ

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Уфе на всебашкирском радиофестивале народного творчества свое мастерство продемонстрировали нефтяники, домохозяйки и даже золотодобытчики. О настоящих знатоках музыки среди самых «отсталых» слоев населения рассказала газета «Красная Башкирия» в октябре 1937 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

Четыре дня продолжался всебашкирский радиофестиваль, в котором участвовали самодеятельные коллективы и исполнители республики. «У микрофона выступило 2 900 человек семи национальностей. Они играли на 14 старинных и современных музыкальных инструментах, пропели 160 народных песен, прочитали 32 художественных произведения», — приводит издание статистику фестиваля.

Учительница тубинского прииска Хачура Ирназарова из Баймака на радиофестивале исполнила башкирские народные песни. В публикации уточняется, что «Ирназарова поедет в Москву на всесоюзный радиофестиваль».

Замечательно выступил украинский хор колхоза имени Шевченко Белебеевского района. Они исполнили «Песнь о Сталине», «Марш Червоной Армии» и украинскую народную песню.

Жюри фестиваля отметило также хор шести сестер Кобзевых — работниц нижнетроицкой суконной фабрики. Ярко и выразительно сестры исполнили русские народные песни «За рекой, за быстрой», «Шли девчонки мимо леса».

Прекрасные старинные башкирские песни спели колхозники Кутлуяров и Кульмухаметов из Давлекановского района. Своеобразную красоту и звучание башкирского народного инструмента — курая показали Ахметзянов из города Белорецка и Янбеков, золотодобытчик Юлалинского прииска.

«Хор команды пожарной охраны, гармонист на пятиклавишной гармони Миргалеев, домохозяйки, исполнители на губной гармошке, басы и баритоны, колхозники и рабочие, прекрасный талант скрипача Хусаинова, певец Калимуллин, стахановец нефтепромысла — все это свидетельствует о неисчерпаемом кладезе талантов у народа», — отмечается в газете. Участники не уступали в мастерстве артистам-профессионалам. Итоговый концерт башкирского радиофестиваля слушали в Москве.

По мнению издания, советское художественное радиовещание «чрезвычайно приблизило музыку к массам, создало многочисленных любителей и действительных знатоков музыки среди, казалось бы, самых «отсталых» слоев населения».

В 2017 году «Радио России — Башкортостан» отмечает 90-летие со дня первого выхода в эфир.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

Теги: Книжная палата РБ, архив печати, фестивали, Радио России Башкортостан
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