Верховный суд Башкирии утвердил запрет на эксплуатацию Уфимского цирка Фото: Олег Яровиков Верховный суд Башкирии утвердил запрет на эксплуатацию Уфимского цирка Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Верховный суд Башкортостана утвердил решение Октябрьского районного суда Уфы о запрете эксплуатации здания Уфимского государственного цирка до устранения нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Весной этого года прокурорской проверкой было установлено, что использование здания небезопасно для его посетителей. Так, несущие конструкции купола цирка сильно повреждены, что могло привести к их обрушению. Крыша здания, построенного 50 лет назад, находилась в аварийном состоянии. Вода с протекающей кровли попадала на оборудование электрощитовой, которое находилось под высоким напряжением. В цирке не было системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, не работала автоматическая установка пожаротушения.

Несмотря на грубейшие нарушения законодательства, администрация цирка не организовала его капитальный ремонт и проигнорировала принятое по иску прокуратуры судебное решение об обеспечении пожарной безопасности. В связи с этим прокурор района обратился в суд с требованием запрета использования здания.

В ходе проверки и судебного разбирательства было проведено три экспертизы. Назначенное судом заключительное исследование подтвердило невозможность безопасной эксплуатации цирка.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил их. Верховный суд республики оставил данное решение в силе.

В настоящее время здание цирка не используется по назначению, животные вывезены в цирковые помещения соседних регионов.

Ранее агентство «Башинформ» опубликовало комментарий Российской государственной цирковой компании (Росгосцирк), филиалом которой является Уфимский госцирк, по поводу сложившейся ситуации.

«Каких-либо официальных документов по поводу приостановления эксплуатации здания уфимского цирка судом Башкортостана мы не получали. В случае, если суд действительно приостановил работу цирка, тогда, скорее всего, будут пересмотрены запланированные сроки реставрации здания», — сообщила начальник отдела капитального строительства Росгосцирка Алла Штанина. Она отметила, что Уфимский госцирк является памятником архитектуры и включен в федеральную целевую программу по реставрации «Культура России (2012-2018 годы)». По ее словам, проектная документация и бюджет реставрационных работ Уфимского госцирка подготовлены и утверждены.