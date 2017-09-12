В Уфе выступит известный российский пианист и педагог Рустам Шайхутдинов

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С очередным творческим проектом Уфу посетит известный российский пианист и педагог, профессор Рустам Шайхутдинов. 22 сентября состоится концерт с его участием.

Напомним, более 12 лет руководивший кафедрой специального фортепиано Уфимского государственного института искусства им. З. Исмагилова, он теперь является заведующим кафедрой фортепианного искусства одного из ведущих музыкальных вузов России – Московского государственного института музыки им. А. Шнитке. В числе уфимских воспитанников Рустама Раджаповича – Руслан Воротников, Искандер Гафаров, Виктор Зиновьев (ныне студент Московской консерватории), Гульнара Губайдуллина (студентка Российской академии музыки им. Гнесиных).

Рустам Шайхутдинов представит уфимским слушателям свою ученицу, пианистку Марию Садритдинову. Выпускница Уфимского училища искусства и Саратовской государственной консерватории им. Л. Собинова, ныне она совершенствует своё исполнительское мастерство под руководством Р.Р. Шайхутдинова в Москве. Исполнители посвящают концерт, который состоится в Концертном зале им. Ф.И. Шаляпина светлой памяти саратовского педагога Марии, выдающегося музыканта, народного артиста России, профессора Льва Шугома.

«Со Львом Исаевичем мы общались не так много, работали вместе в жюри Международного конкурса им. Д.Д. Шостаковича, я слушал его концерты, – рассказал агентству «Башинформ» Рустам Раджапович. – От этих нечастых встреч осталось какое-то очень цельное и позитивное впечатление доброжелательного и принципиального музыканта и высокопрофессионального пианиста-виртуоза. За несколько месяцев до ухода Льва Исаевича мы приглашали его в Москву, в состав жюри Первого международного конкурса имени Альфреда Шнитке, но, к сожалению, он уже не смог приехать».

Программу первого отделения концерта составят сочинения великого венгра Ференца Листа – три сонета Петрарки и Второй фортепианный концерт (партия второго фортепиано – Рустам Шайхутдинов). Во втором отделении прозвучит знаменитый цикл из 12 пьес «Времена года» П.И. Чайковского.