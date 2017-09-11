Чапаев и психическая атака: как красный командир освободил Уфу от белых Фото: Книжная палата РБ Чапаев и психическая атака: как красный командир освободил Уфу от белых Фото: Книжная палата РБ

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Начдив Чапаев приказал взять Уфу за 24 часа и нанес решающее поражение армии Колчака. Об уфимской операции, психической атаке и о том, почему победила Красная Армия, рассказала газета «Красная Башкирия» в январе 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

Чапаев вступил в ряды большевиков в 1917 году, после возвращения из армии. «В 1917-1918 годах Василий Иванович Чапаев успешно возглавляет борьбу против контрреволюционных казачьих частей и чехословаков в районе Уральска и Самары», — говорится публикации, посвященной 60-летию со дня рождения прославленного полководца. Однако к весне 1919 года белогвардейский адмирал Колчак с огромной армией дошел почти до Волги. Колчаковскими войсками были заняты Бирск, Уфа, Бугульма, Бугуруслан. В связи с этим 25-й дивизии, возглавляемой Чапаевым, была поручена «ответственная задача — ударить в лоб Колчаку».

17 мая 1919 года после ожесточенных боев чапаевцы освободили от белых город Белебей, а 30 мая Чишмы. После этих успешных действий был разработан план уфимской операции, завершающей контрудары краснармейцев по южной группе колчаковских войск. Перед операцией Чапаев издал приказ, в котором значилось, что Уфа должна быть в руках красных за 24 часа. Бойцы его дивизии поклялись освободить город.

«В ночь на 8 июня 25-я и 24-я дивизии на плотах, бочках, лодках форсируют Белую у селения Красный Яр, — приводит газета подробности военной операции. — 9-го июня утром части 25-й дивизии Чапаева выдерживают «психическую» атаку белых каппелевских частей на восточном берегу реки Белой». В итоге чапаевцы разгромили отборные отряды белогвардейцев и в тот же день заняли Уфу, отмечается в издании. Колчаковской армии было нанесено решающее поражение, после которого она не могла уже оправиться.

В этой операции, несмотря на серьезное ранение в голову, Чапаев мужественно руководил частями Красной Армии. За блестящую операцию он был награжден орденом Красного Знамени.

О большой роли Чапаева при взятии Уфы свидетельствовала и резолюция красноармейцев 25-й дивизии: «Выносим глубокую благодарность своему доблестному руководителю и герою товарищу Чапаеву, который умелой рукой ведет нас вперед, к победе. При взятии Уфы, находясь в цепи, он был ранен в голову, и после ранения товарищ Чапаев не оставил нашей дорогой семьи, руководил нами. Мы, красноармейцы 25-й дивизии, с гордостью произносим имя нашего героя товарища Чапаева и гордимся им», — отмечается в документе. Эти простые душевные слова солдат говорили о том, как Чапаев вдохновлял свою дивизию на победы.

В издании уверены, «Красная Армия победила потому, что в ее рядах боролись такие герои-самородки, как Котовский, Чапаев, Лазо, Щорс, Пархоменко».

Справка. «Психическая атака», произошедшая 9 июня 1919 года, состояла в том, что на красноармейцев сомкнутым строем надвигались офицеры дивизии генерала Каппеля в черных мундирах, в руках которых было знамя с черепом и костями. Историки сомневаются в реальности этого факта. Сцена «атаки» стала знаменитой благодаря советскому фильму «Чапаев», вышедшему в 1934 году.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.