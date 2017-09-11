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11 сентября Понедельник

Уфа   °

Когда в Уфе дадут отопление?

ОБЩЕСТВО

Когда в Уфе дадут отопление? Фото: Олег Яровиков

Когда в Уфе дадут отопление? Фото: Олег Яровиков

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В администрации Уфы рассказали, когда в домах появится отопление. По всем правилам, тепло включают, если на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов. Отопление в социальных объектах — детских садах, школах, поликлиниках и других — включается по заявлению руководителей.

По прогнозу Башгидромета, уже в среду в республике значительно потеплеет — днем 13 сентября воздух прогреется до 17-22 градусов.

В пресс-службе уфимской администрации напоминают: жильцы многоквартирных домов вправе сами выбрать, когда в их доме включат отопление. Для этого нужно провести общее собрание жильцов, протокол собрания и заявку передать в управляющую компанию. В этом случае, при наличии технической возможности, тепло включат. Поскольку отопительный сезон в этом случае окажется длиннее, то и оплата увеличится.

Теги: отопительный сезон
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