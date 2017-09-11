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11 сентября Понедельник

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В Башкирии появился еще один игровой парк от фонда Натальи Водяновой

ОБЩЕСТВО

В Башкирии появился еще один игровой парк от фонда Натальи Водяновой Фото: https://vk.com/sibaystory

В Башкирии появился еще один игровой парк от фонда Натальи Водяновой Фото: https://vk.com/sibaystory

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии появился еще один инклюзивный игровой парк от фонда «Обнаженные сердца», учредителем которого является российская супер-модель и филантроп Наталья Водянова. Детскую площадку, рассчитанную не только на здоровых, но и на детей с ограниченными возможностями, возвели в Сибае в рамках программы «Игра со смыслом». На его обустройство было выделено более семи миллионов рублей. Строительство стало возможным благодаря победе в конкурсе, который фонд организует ежегодно. Еще одна площадка должна появиться в Кумертау, на территории детского дома. Также в этом году Фонд построит новые игровые объекты в 17 городах России. По стране уже насчитывается 177 игровых объектов от «Обнаженных сердец», в том числе в Учалах и Нефтекамске.

Игровой парк в Сибае выполнен в виде башен Московского Кремля. В комплексе восемь игровых зон: песочная, «замок», с качелями, спортивная и другие; прогулочные дорожки, асфальтовая площадка.

Теги: благотворительность
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