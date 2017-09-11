Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.99

EUR 68.69

11 сентября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии ожидаются сильные грозы и заморозки

ОБЩЕСТВО

В Башкирии ожидаются сильные грозы и заморозки Фото: автор

В Башкирии ожидаются сильные грозы и заморозки Фото: автор

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии в первые дни рабочей недели ожидаются дожди с грозами и заморозки на почве, сообщает Башгидромет.

В понедельник в республике пройдут дожди, ветер будет северо-западный, северный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°, при прояснении до -2°, днем 7-12°.

Во вторник ночью прогнозируется небольшой дождь со снегом, днем дожди, в отдельных районах сильные, грозы. Ветер северный умеренный с переходом днем на юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6° при прояснении до -2°, на почве заморозки 0,-2° , днем 11-16°, по востоку до +8°.

В среду ожидаются небольшие дожди. Ветер юго- западный умеренный. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 17-22°.

Теги: погода
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть