В Башкирии ожидаются сильные грозы и заморозки Фото: автор В Башкирии ожидаются сильные грозы и заморозки Фото: автор

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии в первые дни рабочей недели ожидаются дожди с грозами и заморозки на почве, сообщает Башгидромет.

В понедельник в республике пройдут дожди, ветер будет северо-западный, северный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°, при прояснении до -2°, днем 7-12°.

Во вторник ночью прогнозируется небольшой дождь со снегом, днем дожди, в отдельных районах сильные, грозы. Ветер северный умеренный с переходом днем на юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6° при прояснении до -2°, на почве заморозки 0,-2° , днем 11-16°, по востоку до +8°.

В среду ожидаются небольшие дожди. Ветер юго- западный умеренный. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 17-22°.