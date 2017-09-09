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В башкирском Янауле прошел полумарафон в честь Года экологии

СПОРТ / Год экологии

В башкирском Янауле прошел полумарафон в честь Года экологии Фото: администрация Янаула

В башкирском Янауле прошел полумарафон в честь Года экологии Фото: администрация Янаула

УФА, 9 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Янауле 9 сентября прошел легкоатлетический полумарафон, посвящённый Году экологии. Участникам, предстояло преодолеть дистанцию от 1,5 до 21 километра. Как сообщили организаторы, на старт вышли и дошкольники, и пенсионеры, а также участники с ограниченными возможностями — всего около 300 спортсменов. Вместе с янаульцами бежали жители Нефтекамска, Уфы, Туймазов, Калтасинского района, Удмуртии и Пермского края. Каждый марафонец был снабжён одноразовым электронным чипом – для учёта километража и времени. Каждый участник, преодолевший дистанцию, получил памятную медаль. Высокие результаты показали Лейсан Яхина, Владислав Шараев, Александр Данилов, Алексей Белослудцев, Андрей Савельев.

Теги: полумарафон, год экологии
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