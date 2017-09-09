Молодые поэты Башкортостана побывали на фестивале республик-соседей

УФА, 9 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Актанышском районе Татарстана впервые состоялся фестиваль молодых поэтов двух соседних республик. Делегацию из Башкортостана возглавил заместитель председателя Союза писателей РБ Рашит Зайнуллин; на родной земле гостей встречал председатель Союза писателей РТ Данил Салихов. Поэзию нашей республики на башкирском, татарском, русском и казахском языках представили члены Союза писателей РБ и РФ Гульнара Хальфетдинова, Руслан Сулейманов, Кристина Андрианова-Книга, Олеся Ахмадрахимова, а также студенты БГПУ им. М. Акмуллы Артур Габдуллин, Ильяс Сагынбеков, Айбулат Сисанбаев и Ислам Тухватуллин. Музыкально-поэтическое выступление подготовили поэтесса Тансулпан Расуль и кураист Айдар Байтимеров.

Участники фестиваля посетили Дом-музей Шарипа Шаймиева, отца первого президента Республики Татарстан, расположенный в д. Аняково, и Актанышский районный краеведческий музей. Встреча делегаций завершилась праздничным литературно-музыкальным вечером в Актанышском РДК.

Фестиваль молодых поэтов двух республик – совместная идея Союзов писателей РБ и РТ. Его цель – укрепление культурных связей, знакомство нового поколения литераторов двух субъектов России. Ожидается, что в следующем году поэтический фестиваль пройдет на башкирской земле.