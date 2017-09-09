В Уфе ремонтируют перекресток улицы Галле и Зорге, путь в Затон закрыт
В Уфе ремонтируют перекресток улицы Галле и Зорге, путь в Затон закрытФото: соцсети
В Уфе ремонтируют перекресток улицы Галле и Зорге, путь в Затон закрытФото: соцсети
УФА, 9 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе вечером 9 сентября ремонтируется перекресток улиц города имени Галле и Зорге. Машины, направляющиеся в сторону Затона, заворачивают в объезд. Об этом автомобилистов предупреждают в соцсетях. Комментаторы разразились язвительными репликами по поводу укладки асфальта в лужи.