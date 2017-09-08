«Салават Юлаев» выиграл в первом выездном матче в сезоне Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев» «Салават Юлаев» выиграл в первом выездном матче в сезоне Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня «Салават Юлаев» провел первый выездной матч в сезоне. Игра прошла в Подольске Московской области с ХК «Витязь». Уфимцы одержали победу 2:4.

В составе произошли минимальные изменения — в воротах сыграл Бен Скривенс, в четвертой тройке сыграл Вячеслав Солодухин.

Хозяева открыли счет на девятой минуте, спустя семь минут уфимцы сравняли счет — Линус Умарк бросил по воротам, пока Тему Хартикайнен закрывал обзор вратарю.

Вскоре юлаевцы вышли вперед — Александр Логинов забил броском в касание, получив отличную передачу из-за ворот от Ильи Зубова.

В начале третьего периода отличился другой уфимец, но за другую команду — счет сравнял Александр Панков.

Тему Хартикайнен не ограничился передачей — они с Умарком разыграли фирменную комбинацию, когда 67-й номер передал шайбу из-за ворота финну на пятачок.

12 сентября «Салават Юлаев» дома примет рижское «Динамо».