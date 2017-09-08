Уфимские мамы проверят качество детского питания Фото: Олег Яровиков Уфимские мамы проверят качество детского питания Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Ответственные мамы из Уфы станут участниками всероссийского проекта «Марафон проверок». В рамках проекта они смогут не только продегустировать детское питание, но и поделиться своим мнением с другими мамами. Для того, чтобы как можно больше мам лично смогли проверить детское питание, в Уфу едет целая мобильная станция для проверки детского питания.

Приняв участие в проекте, мамы смогут узнать, чем детское питание отличается от взрослого, а также лично убедиться в соблюдении строгого контроля качества используемого сырья. Мамы проверят уровень содержания белков, жиров, углеводов, а также количество добавленного сахара в продукции, которое особо строго регламентировано в детском питании в отличие от взрослого. Благодаря проекту мамы узнают, что сохранить продукт вкусным помогают правильная рецептура, технологии и герметичная упаковка.

В программе мероприятия — дегустации детского питания, виртуальная экскурсия на завод, фотосессия, а также детская развлекательная программа для малышей от трех лет.

Принять участие в марафоне можно c 8 сентября по 17 сентября по адресам:

09.09.17 – Суббота — 11.00 — 19.00 – Мега — Рубежная 174

10.09.17 – Воскресенье — 11.00 — 19.00 – Мега — Рубежная 174

11.09.17 – Понедельник — 11.00 — 19.00 — ТЦ Планета — Энтузиастов 18

12.09.17 – Вторник — 11.00 — 19.00 — ТЦ Планета — Энтузиастов 18

13.09.17 – Среда — 11.00 — 19.00 — Парк Якутова — Ленина 66/3

14.09.17 – Четверг — 11.00 — 19.00 — Парк культуры и отдыха Кашкадан — Жукова 31

15.09.17 – Пятница — 11.00 — 19.00 — Парк культуры и отдыха Волшебный мир — Проспект Октября 77/1

16.09.17 – Суббота — 11.00 — 19.00 – Мега — Рубежная 174

17.09.17 – Воскресенье — 11.00 — 19.00 – Мега — Рубежная 174

До Уфы Марафон проверок уже побывал в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Туле, Воронеже, Твери, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске, Сочи, Омске, Красноярске и Новосибирске. Всего в маршруте 18 городов России.

Следить за маршрутом, делиться результатами своих проверок, а также участвовать в розыгрышах призов можно в течение всего марафона.