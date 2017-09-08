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В издательстве «Китап» опубликованы учебники по родному языку

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Издательство «Китап» имени З. Биишевой — единственное в республике издательство, публикующее учебники и учебные пособия, утвержденные Министерством образования РБ. В соответствии с тематическим планом, составленным с Министерством образования РБ, издательством выпущены в свет за счет республиканского бюджета следующие наименования учебно-педагогической литературы по трем направлениям:

1) учебные пособия общеобразовательных организаций с родным (башкирским) языком обучения: «Башкирский язык», 5 класс (под руководством Псянчина Ю.В.); «Башкирская литература» (7-8 класс авторы М.Б. Юлмухаметов, М.Х. Идельбаев; 9 класс – Г.С. Кунафин, М.Х. Идельбаев).

Учебные пособия «Башкирский язык» для начальных классов в 2016 г. включены в Федеральный перечень, в 2017 г. выпущены в полном комплекте. Электронные учебники размещены на сайте издательства «Китап».

2) Учебные пособия для изучения родного (башкирского) языка и литературы в общеобразовательных организациях с русским языком обучения: «Башкирский язык и литература (под руководством Хажина В.И.)

3) Учебные пособия для изучения башкирского языка (как государственного) в общеобразовательных организациях с русским языком обучения: «Башкирский язык», 8-9 класс (авторы З.М. Габитова, М.Г. Усманова). Учебные пособия по третьей линии самые многотиражные – 39700 (8 класс), 40200 (9 класс).

Ко всем учебным пособиям с 1 по 9 классы разработаны учебно-методические комплексы, имеются электронные учебники. Также выпущены рабочие тетради и тетради для контрольных работ для начальных классов.

Теги: книгоиздание
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