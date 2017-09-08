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В Башкирии хедлайнером фестиваля «Звездное небо» на Павловке станет Гарик Сукачев

КУЛЬТУРА

В Башкирии хедлайнером фестиваля «Звездное небо» на Павловке станет Гарик Сукачев Фото: соцсеть

В Башкирии хедлайнером фестиваля «Звездное небо» на Павловке станет Гарик Сукачев Фото: соцсеть

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии хедлайнером фестиваля «Звездное небо» на Павловке станет известный рок-музыкант Гарик Сукачев. Традиционный фестиваль авторской песни пройдет 22-24 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» на Ельдякском полуострове Павловского водохранилища.

В программе фестиваля — концерты, конкурсы, спортивные мероприятия, игра в лазертаг, катание на теплоходе и квадроциклах, экологическая акция. Финальным аккордом станет большой фейерверк.

Фестиваль проводится с 2006 года. В разные годы на фестивале выступали такие известные и любимые многими артисты, как Евгений Маргулис, Сергей Галанин, Олег Митяев, Валерий Сюткин, Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», Дмитрий Певцов, Галина Хомчик.

Теги: фестивали, авторская песня, Гарик Сукачев
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