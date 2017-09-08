В Абзаково обсудили вопросы развития туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала»

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УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Абзаково в пятницу, 8 сентября, состоялось заседание координационного Совета по развитию туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала». В нем участвовали председатель Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов, глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов и представители турбизнеса.

В информационно-аналитическом отделе Белорецкого района напомнили, рабочая группа по развитию вышеназванного туристического кластера была создана в 2015 году, в нее вошли представители трех крупных горнолыжных центров: «Абзаково», «Мраткино» и «Металлург-Магнитогорск», которые образуют ядро кластера, и администрации Белорецкого и Абзелиловского районов. На территории последних находится большое количество объектов санаторно-курортной направленности, заповедников, озер, родников, источников минеральных вод, памятников природы, пещер и водопадов. Помимо уникальных достопримечательностей здесь расположены развлекательные комплексы, рестораны, кинотеатры, аквапарки, СПА-комплекс, Динопарк, зоопарк, картинг-центр и многое другое.

Председатель координационного Совета Владислав Миронов, открывая заседание, отметил, что развитие внутреннего туризма сегодня обсуждается на самом высоком уровне. Глава района считает, что туристско-рекреационный кластер «Горные курорты Башкирии «Легенда Урала» — это, один из самых главных инструментов с помощью которого, если работать в одном направлении, можно выйти на мировой уровень. Он обратил внимание присутствующих на проделанные работы по первоочередным задачам Совета: о реализации маркетинговых мероприятий, об улучшении инфраструктуры города Белорецк и организации транспортного обслуживания туристов.

Вячеслав Гилязетдинов, в свою очередь подчеркнул необходимость введения единого ski-pass на трех горных курортах, который должен стать и пропуском на парковку, и билетом на все услуги, оборудованные системой контроля доступа. Председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму проинформировал о создании Единого календаря событий Республики Башкортостан, в котором шесть из 35 наиболее важных мероприятий республиканского уровня проходят на территории Белорецкого района.

На заседании было отмечено, что для увеличения туристического потока существует необходимость в повышении качества информирования туристов о предоставляемых услугах. Результатом работы единой команды должен стать рост туристического потока, объемов реализации услуг в туристской и смежных отраслях, повышение интенсивности развития малого и среднего бизнеса, активизация привлечения прямых инвестиций, обеспечение социальной стабильности и экономического развития Белорецкого и Абзелиловского районов.