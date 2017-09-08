В Белорецке в ходе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до конца сентября отремонтируют 22 двора Фото: Олег Яровиков













В Белорецке в ходе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» до конца сентября отремонтируют 22 двора Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Белорецке в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» партии «Единая Россия» активными темпами ведется ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. В программу текущего года попали 22 двора, в 18 из них ремонтные работы уже завершены. На обновление общественных территорий выделено порядка 32 млн рублей, из которых на благоустройство городских дворов выделено 21 млн, и 11 млн на благоустройство общественных пространств. Благополучателями стали жители 41 многоквартирного дома, привел данные глава города Сергей Поляков.

«22 двора — это небывалый объем, никогда еще в Белорецке сразу столько дворов не благоустраивали, — отметил градоначальник. — Все работы во дворах осуществлялись при непосредственном участии жителей. Спорные моменты, связанные с устройством заездных карманов и зеленых зон, расширением проездов, решались согласованно и оперативно. Мы понимаем, что залог успеха — это, прежде всего, совместная работа».

Заявки на ремонт дворов принимала общественная комиссия. Всем активистам помогали провести собрания, утвердить эскизный проект будущего двора и оформить необходимые документы для участия в программе.

«Асфальтирование и расширение дворовых проездов, тротуаров, установка урн, скамеек — в основном все эти работы уже завершены, — сказал Сергей Поляков. — Приятно, что в нашем городе есть люди, которые переживают за свой двор, неравнодушны за его судьбу, хотят благоустроить придомовую территорию».

«Много лет в наших дворах ничего не менялось. Теперь они обрели новую жизнь. Здесь бегают дети, гуляют пенсионеры. Во дворах стало чисто, ухоженно, уютно. Мы благодарны властям, которые сделали всё возможное для реализации проекта», — рассказали жильцы одного из обновленных дворов.

Глава города подчеркнул, что планомерная и системная работа, которую проводят муниципальные власти, направлена на то, чтобы сделать жизнь в Белорецке более комфортной для всех горожан.

Говоря в целом о городе, Сергей Поляков отметил, что работы по благоустройству ведутся повсеместно.

«В Белорецке около 67 км дорог с асфальтобетонным покрытием. Ежегодно ремонтируется до 10 км. За последние пять лет капитально отремонтировали больше половины всех дорог с асфальтобетонным покрытием, — поделился глава города. — Очень плохая дорога была до села Железнодорожный, ее протяженность 2,4 км. После реконструкции эта трасса стала скоростной, ездить по дороге — одно удовольствие. Правда, водителям, которые проезжают здесь, всё же необходимо снижать скорость, соблюдать культуру вождения и думать о пешеходах».