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Уфа   °

В Уфе на Марафоне классической музыки можно будет увидеть картины любимых художников Башкирии

КУЛЬТУРА

В Уфе на Марафоне классической музыки можно будет увидеть картины любимых художников Башкирии Фото: Олег Яровиков

В Уфе на Марафоне классической музыки можно будет увидеть картины любимых художников Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в парке им. В.И. Ленина (им. Матросова) 8 сентября состоится заключительный концерт Марафона классической музыки. В его рамках проект «Любимые художники Башкирии» и фонд Башкирского художественного музея имени М.В. Нестерова представят картины легенд башкирской живописи. В парке состоится запуск Открытой галереи работ проекта «Любимые художники Башкирии».

С 18.30 начнется работа танцевальных и музыкальных площадок, с 19.30 будут играть духовые оркестры из Уфы, Чебоксар и Екатеринбурга.

Уникальный музыкальный проект Марафон классической музыки объединил девять городов: Уфу, Казань, Оренбург, Орск, Октябрьский, Нефтекамск, Стерлитамак, Ишимбай, Салават. В путешествие по городам России отправились восемь духовых оркестров, за время Марафона они проехали почти восемь тысяч километров. Около 250 артистов исполнили инструментальные и вокальные произведения композиторов-классиков и романтиков, авангардные опусы современников, джаз.

Марафон классической музыки был организован компанией «Уфанет». В этом году он стартовал 10 августа из Оренбурга.

Теги: проекты, марафон классической музыки, любимые художники башкирии
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