Пропавшие в Башкирии туристы из Челябинской области нашлись Фото: Елена Колоколова Пропавшие в Башкирии туристы из Челябинской области нашлись Фото: Елена Колоколова

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Пропавшие в Белорецком районе Башкирии туристы нашлись. В 20.40 они вышли на связь с родственниками, сказав, что все с ними в порядке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ. Известно, что туристы следуют на автомобилях в сторону Челябинской области через с. Ассы.

Ранее «Башинформ» сообщал, что В Белорецком районе Башкортостана пропала группа туристов из Челябинской области. Группа в составе 15 человек, в том числе один ребенок, выезжала на водопад «Атыш» еще 12 августа.

В поисково-спасательных работах участвовали силы и средства зонального поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Республики Башкортостан, ОМВД г. Белорецк, ОМВД Инзерское отделение.