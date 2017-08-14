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14 августа Понедельник

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Пропавшие в Башкирии туристы из Челябинской области нашлись

ОБЩЕСТВО

Пропавшие в Башкирии туристы из Челябинской области нашлись Фото: Елена Колоколова

Пропавшие в Башкирии туристы из Челябинской области нашлись Фото: Елена Колоколова

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Пропавшие в Белорецком районе Башкирии туристы нашлись. В 20.40 они вышли на связь с родственниками, сказав, что все с ними в порядке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ. Известно, что туристы следуют на автомобилях в сторону Челябинской области через с. Ассы.

Ранее «Башинформ» сообщал, что В Белорецком районе Башкортостана пропала группа туристов из Челябинской области. Группа в составе 15 человек, в том числе один ребенок, выезжала на водопад «Атыш» еще 12 августа.

В поисково-спасательных работах участвовали силы и средства зонального поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Республики Башкортостан, ОМВД г. Белорецк, ОМВД Инзерское отделение.

Теги: чп, туризм
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