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Константин Толкачев: «Ответственность за незаконную деятельность микрофинансовых организаций должна быть повышена»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Константин Толкачев: «Ответственность за незаконную деятельность микрофинансовых организаций должна быть повышена» Фото: Андрей Старостин

Константин Толкачев: «Ответственность за незаконную деятельность микрофинансовых организаций должна быть повышена» Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Государственную Думу внесен пакет законопроектов, нацеленных на регулирование деятельности микрофинансовых организаций. Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации и федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Изменения нацелены на защиту прав потребителей финансовых услуг и пресечение деятельности нелегальных кредиторов, осуществляющих выдачу потребительских займов. В случае поддержки законопроектов будут введены повышенные штрафы за неоднократную незаконную деятельность по кредитованию потребителей. При совершении такого нарушения повторно максимальный размер штрафа для граждан составит 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 200 тысяч, для юридических лиц — два миллиона. Также предлагается ввести уголовную ответственность за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов и ограничить размер начисляемых по договору потребительского кредита, срок возврата по которому не превышает одного года, процентов и неустоек таким образом, чтобы их общая сумма не превышала полуторакратного размера самого кредита.

«Вопрос о законодательном регулировании деятельности микрофинансовых организаций поднимается не впервые как на федеральном, так и на региональном уровне. Он отрабатывался депутатами республиканского парламента, у нас даже была создана специальная рабочая группа, — прокомментировал инициативу думцев Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев. — Актуальность вопроса очевидна. Улицы городов заполнены множеством контор и ларьков, жаждущих «одолжить до зарплаты» всем нуждающимся деньги, причем быстро, без поручительства и залога, без необходимости сбора документов. Данный вид займов предназначен в основном для людей, которые в связи с низким уровнем дохода не смогли бы получить кредит в банке. В итоге они берут деньги в таких конторах под 500, а то и под 1000 процентов годовых, что не соответствует здравому смыслу, правилам цивилизованного поведения на банковском рынке и влечет за собой очень тяжелые материальные последствия для таких граждан».

Константин Толкачев отметил, что по итогам мониторинга, который провели депутаты Государственного Собрания на территории республики, было выявлено, что многие микрофинансовые организации действуют нелегально. Информация о них не внесена в государственные реестры Банка России. В целях повышения ответственности за незаконную кредиторскую деятельность депутаты республиканского парламента еще в начале прошлого года внесли соответствующую законодательную инициативу в Государственную Думу.

«К сожалению, региональное законодательство очень условно регулирует данную сферу и не дает принять эффективные меры. Поэтому мы и внесли предложения в федеральный центр, — пояснил Константин Толкачев. — Наша инициатива касалась не только микрофинансовых организаций, но и противоправных действий коллекторов. Законопроекты, инициированные сегодня депутатами Госдумы и членами Совета Федерации для защиты права заемщиков, во многом созвучны тем нашим предложениям. Такое нередко случается в законодательстве. Это рациональная инициатива, и мы ее полностью поддерживаем, поскольку и сами предлагали практически идентичные меры».

Теги: законотворчество, микрофинансовые организации
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