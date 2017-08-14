Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.18

EUR 70.75

14 августа Понедельник

Уфа   °

В Башкирии пропала группа туристов из Челябинской области

ОБЩЕСТВО

В Башкирии пропала группа туристов из Челябинской области Фото: Елена Колоколова

В Башкирии пропала группа туристов из Челябинской области Фото: Елена Колоколова

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Белорецком районе Башкортостана пропала группа туристов из Челябинской области. Среди них есть один ребенок.

Информация о том, что группа спасателей из Белорецка выехала на поиски туристов из Челябинской области, появилась на сайте МЧС по РБ.

Сообщается, что группа туристов в составе 15 человек, в том числе один ребенок, выехала на водопад «Атыш» еще 12 августа. До настоящего времени никакой информации от них не поступало.

По данным МЧС по РБ, водопад «Атыш» находится в труднодоступной горной местности Белорецкого района, существующие подъезды пересекают реку Лемеза. В период с 11 по 13 августа в районе водопада наблюдались осадки в виде дождя, вследствие чего возможен резкий подъем воды в реке. Это могло привести к затруднению пересечения реки в брод. Все виды мобильной связи в районе водопада отсутствуют. Ближайший населенный пункт — село Искушта — находится в 12 км.

Теги: МЧС, поиски туристов
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть