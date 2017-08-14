В Башкирии пропала группа туристов из Челябинской области Фото: Елена Колоколова В Башкирии пропала группа туристов из Челябинской области Фото: Елена Колоколова

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Белорецком районе Башкортостана пропала группа туристов из Челябинской области. Среди них есть один ребенок.

Информация о том, что группа спасателей из Белорецка выехала на поиски туристов из Челябинской области, появилась на сайте МЧС по РБ.

Сообщается, что группа туристов в составе 15 человек, в том числе один ребенок, выехала на водопад «Атыш» еще 12 августа. До настоящего времени никакой информации от них не поступало.

По данным МЧС по РБ, водопад «Атыш» находится в труднодоступной горной местности Белорецкого района, существующие подъезды пересекают реку Лемеза. В период с 11 по 13 августа в районе водопада наблюдались осадки в виде дождя, вследствие чего возможен резкий подъем воды в реке. Это могло привести к затруднению пересечения реки в брод. Все виды мобильной связи в районе водопада отсутствуют. Ближайший населенный пункт — село Искушта — находится в 12 км.