В северной части Уфы до 17 августа ограничено движение транспорта Фото: Администрация г. Уфы В северной части Уфы до 17 августа ограничено движение транспорта Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В северной части Уфы, для проведения дорожных работ в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», до 8 часов утра 17 августа ограничено движение транспорта на ул. Ульяновых.

Как подчеркнули в пресс-службе столичной администрации, движение транспорта закрывается поэтапно, на разных участках улицы.

Так, до 20 часов 15 августа движение на Ульяновых закрыто на участке от ул. Первомайская до ул. М. Горького.

С 20 часов 15 августа до 8 утра 17 августа — на участке от ул. М. Горького до ул. Юбилейная.

Полное закрытие движения транспорта необходимо для обеспечения безопасности, а также для того, чтобы полностью прошел процесс полимеризации асфальта. Асфальт должен остыть до температуры ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия.

В этом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтируется 29 участков улично-дорожной сети Уфы. Все они обозначены на разработанной администрацией Уфы интерактивной карте ремонта дорог. В общей сложности запланировано капитально отремонтировать более 1,112 млн квадратных метров дорожного полотна. 55,8 процента из них приходится на северную часть города Уфы.

Городские службы призывают уфимцев проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться интерактивными сервисами, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.