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Запасов зерновых в республике достаточно, роста цен на сельхозпродукцию не ожидается - Минсельхоз Башкирии

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Запасов зерновых в республике достаточно, роста цен на сельхозпродукцию не ожидается - Минсельхоз Башкирии Фото: «Россия 1 Башкортостан»

Запасов зерновых в республике достаточно, роста цен на сельхозпродукцию не ожидается - Минсельхоз Башкирии Фото: «Россия 1 Башкортостан»

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Запасов зерновых в республике достаточно, роста цен на сельскохозяйственную продукцию не ожидается. Об этом сегодня в программе «Хәйерле иртә, Республика!» на телеканале «Россия 1 Башкортостан» заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Азат Зиганшин.

«Конечно, это достаточно сложный год для сельского хозяйства. Люди, проработавшие в этой отрасли по 30, по 40 лет, отмечают, что с такими погодными условиями сталкиваются впервые. В январе были обильные снегопады, в связи с этим к посеву приступили только в мае, хотя в прошлые годы посевные работы начинались еще в середине апреля, начало лета было дождливым. В итоге мы получили переувлажнение почвы и недобор суммы положительных температур. Злаковые и другие культуры не успели созреть вовремя», — рассказал Азат Зиганшин.

Полная версия программы «Хәйерле иртә, Республика!» доступна на сайте gtrk.tv в разделе «Проекты».

Теги: сельское хозяйство, «Россия 1 Башкортостан»
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