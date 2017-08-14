В Башкирии народные контролеры без труда получили кредит на чужой паспорт Фото: Союз журналистов РБ



В Башкирии народные контролеры без труда получили кредит на чужой паспорт Фото: Союз журналистов РБ

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане уже в течение полугода члены Общественного совета проекта «Народный контроль» «Единой России» проводят рейды в городах и районах республики. Активистов интересует буквально всё: ценообразование, качество продуктов питания в розничной торговле, оказание различных услуг, организация детского отдыха. Контролеры в частном порядке и во время рейдов ведут мониторинг рынков, магазинов сетевых ритейлеров, придорожных пунктов торговли, аптек, детских лагерей, туристических зон отдыха. На минувшей неделе «Народный контроль» прошелся по районным и городским муниципальным лагерям, а также лагерям, организованным республиканскими ведомствами и общественными организациями. Учреждения отдыха детей работают в основном без нарушений. Были выявлены мелкие недочеты, касающиеся мест хранения и содержания посуды в пищеблоках. Все нарушения были устранены на месте. Параллельно проверены туристические зоны и придорожные кафе.

9 августа члены Общественного совета проекта выехали в город Салават, где совместно с БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» был проведен мониторинг соблюдения норм, регулирующих правила розничной торговли, деятельность микрофинансовых организаций, соблюдение законодательства о реализации алкогольной продукции. К выездному рейду присоединились секретарь местного отделения партии «Единая Россия», заместитель главы администрации города Салавата по социальным вопросам Дильбар Мустафина, депутат городского совета, курирующий деятельность коммерческих предприятий и организаций города Салавата Валерий Канафьев, депутат Государственного Собрания — Курултая РБ, директор МУП КДЦ «Агидель» Суфия Зидиханова.

Народные контролеры проверили городской рынок, торговые центры, аптеки, сетевые продуктовые магазины, посетили городскую и детскую больницы. В ходе рейда выяснилось, что в учреждениях здравоохранения города услуги для населения оказываются на хорошем уровне, имеется необходимое оборудование, созданы необходимые условия для лечения и питания больных. Для привлечения специалистов-врачей городская администрация предоставляет социальные льготы по улучшению жилищных условий. В сетевых продуктовых магазинах встречались такие нарушения, как неправильное товарное соседство, совместное хранение халяльной продукции и содержащих свинину мясопродуктов, в одном из магазинов присутствовали несвежие фрукты.

При проверке деятельности микрофинансовых организаций выяснилось, что получить займ на чужой паспорт не составляет особого труда. С сотрудниками была проведена разъяснительная работа, в ходе которой им напомнили основы законодательства, рекомендовали быть внимательными, особенно когда проверяют документы. Порадовало контролеров то, что ни в одной из торговых точек в городе, которые были проверены молодогвардейцами, несовершеннолетним не продали алкоголь.

Как отметила региональный координатор проекта «Народный контроль» в Башкортостане Гульнур Кульсарина, по итогам рейда в Салавате можно сказать что, населению города услуги торговли предоставляются на хорошем уровне. «Есть ряд проблем, они в основном касаются импортной продукции в сетевых магазинах — это испорченные, гнилые овощи и фрукты. Также есть вопросы по соблюдению условий и сроков хранения, по размещению несовместимых продуктов в одной полке. Данные замечания наших контролеров представители магазинов устранили на месте. Что же касается микрофинансовых организаций, то в будущем мы продолжим проводить разъяснительные беседы с населением, организовывать выездные сходы во дворах городов и приемы граждан в муниципальных районах, консультировать и отвечать на вопросы по «горячей линии», раздавать информационные буклеты. Все услуги данных учреждений должны быть в соответствии с законодательством Российской Федерации», — рассказала Гульнур Кульсарина.

В этот же день народные контролеры проверили торговые точки совхоза «Рощинский» Стерлитамакского района, сетевые магазины и рынки города Ишимбая, сообщили в Союзе журналистов РБ.