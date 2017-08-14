В нескольких районах Башкирии проверят результаты ЕГЭ и пересмотрят видеозаписи Фото: Олег Яровиков В нескольких районах Башкирии проверят результаты ЕГЭ и пересмотрят видеозаписи Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В нескольких районах Башкортостана проверят результаты ЕГЭ и пересмотрят видеозаписи. Об этом журналистам после пленарной части Республиканского августовского совещания 12 августа сообщила министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова.

«Видеозаписи будут пересматриваться в связи с тем, что мы увидели очень высокие результаты по Единому государственному экзамену. Мы хотим убедиться, что там всё прошло честно», — сказала глава ведомства.

На уточняющий вопрос, каких именно районов коснется проверка, министр ответила, что «это наши внутренние вопросы, если что-то там будет».

«Вообще мы сейчас будем отсматривать все результаты тех пунктов, где был офлайн, то есть они не находились под постоянным видеонаблюдением, и тех пунктов, где были очень-очень высокие результаты», — заявила министр.