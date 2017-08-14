Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.18

EUR 70.75

14 августа Понедельник

Уфа   °

В Башкирии овощеводам посвящают конкурсы-фестивали

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии овощеводам посвящают конкурсы-фестивали Фото: Олег Яровиков

В Башкирии овощеводам посвящают конкурсы-фестивали Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане производителям овощной продукции посвящают конкурсы-фестивали. Туймазинский район в республике считается одним из крупных производителей овощей, он славится своими трудолюбивыми овощеводами, выращивающими огурцы и томаты в закрытом грунте. Ежегодное производство «витаминов» в теплицах, занимающих около 300 гектаров, здесь достигло 52 тысяч тонн, что составляет 10 процентов всероссийского урожая. С восьмидесятых годов прошлого века, с тех пор, как на этой благодатной земле появились первые теплицы, туймазинский помидор по праву стал визитной карточкой местного фермерства, высококачественная витаминная продукция поставляется отсюда во многие регионы России.

Воздавая должное трудовым достижениям овощеводов, администрация муниципалитета и его отдел культуры, управление образования вот уже пятый год подряд проводят районный фестиваль-конкурс «Ах, огурчики, помидорчики!». Цель этого мероприятия — повышение значимости и престижа профессии овощевода, поддержка местных производителей сельскохозяйственной продукции, стимулирование внедрения новых технологий, совершенствование организации досуга населения.

Нынче в конкурсе-фестивале, прошедшем в центральном парке культуры и отдыха города с участием сотен туймазинцев и их гостей, посвященном Году экологии и особо охраняемых природных территорий в республике, приняли участие коллективы 45 домов культуры, общеобразовательных школ, детских садов. Их приветствовали директор муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая клубная система» Азат Валеев, председатель Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств «Туймазинец» Минзагит Шангареев.

Победителей жюри определяло по номинациям: «Лучшая поделка и композиция из овощей», «Лучший тематический костюм», «Лучшая тематическая игровая программа или концертный номер», «Лучшее блюдо из овощей».

Все призеры награждены грамотами оргкомитета и ценными подарками спонсоров. Обладателем Гран-при стал коллектив Дома культуры села Серафимовский, сообщил председатель муниципального общественного Совета по культуре Мусавир Камалетдинов.

Теги: овощеводство
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть