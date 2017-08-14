В Башкирии овощеводам посвящают конкурсы-фестивали Фото: Олег Яровиков В Башкирии овощеводам посвящают конкурсы-фестивали Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане производителям овощной продукции посвящают конкурсы-фестивали. Туймазинский район в республике считается одним из крупных производителей овощей, он славится своими трудолюбивыми овощеводами, выращивающими огурцы и томаты в закрытом грунте. Ежегодное производство «витаминов» в теплицах, занимающих около 300 гектаров, здесь достигло 52 тысяч тонн, что составляет 10 процентов всероссийского урожая. С восьмидесятых годов прошлого века, с тех пор, как на этой благодатной земле появились первые теплицы, туймазинский помидор по праву стал визитной карточкой местного фермерства, высококачественная витаминная продукция поставляется отсюда во многие регионы России.

Воздавая должное трудовым достижениям овощеводов, администрация муниципалитета и его отдел культуры, управление образования вот уже пятый год подряд проводят районный фестиваль-конкурс «Ах, огурчики, помидорчики!». Цель этого мероприятия — повышение значимости и престижа профессии овощевода, поддержка местных производителей сельскохозяйственной продукции, стимулирование внедрения новых технологий, совершенствование организации досуга населения.

Нынче в конкурсе-фестивале, прошедшем в центральном парке культуры и отдыха города с участием сотен туймазинцев и их гостей, посвященном Году экологии и особо охраняемых природных территорий в республике, приняли участие коллективы 45 домов культуры, общеобразовательных школ, детских садов. Их приветствовали директор муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческая клубная система» Азат Валеев, председатель Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств «Туймазинец» Минзагит Шангареев.

Победителей жюри определяло по номинациям: «Лучшая поделка и композиция из овощей», «Лучший тематический костюм», «Лучшая тематическая игровая программа или концертный номер», «Лучшее блюдо из овощей».

Все призеры награждены грамотами оргкомитета и ценными подарками спонсоров. Обладателем Гран-при стал коллектив Дома культуры села Серафимовский, сообщил председатель муниципального общественного Совета по культуре Мусавир Камалетдинов.