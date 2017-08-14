Башкирский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебряную медаль чемпионата мира Фото: www.mmpsrb.ru
Башкирский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебряную медаль чемпионата мира
Башкирский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебряную медаль чемпионата мира Фото: www.mmpsrb.ru
УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Лондоне проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Воспитанник башкирского спорта Данил Лысенко, выступающий как нейтральный спортсмен из-за дисквалификации ВФЛА, выиграл серебряную награду.
Данил преодолел планку в секторе для прыжков в высоту на отметке 2,32 метра.
Золото выиграл Мутаз Эсса Баршим из Катара, покоривший высоту 2,35 метра. Бронзовая медаль у сирийца Маджеда Газаля (2,29 метра).