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14 августа Понедельник

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Башкирский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебряную медаль чемпионата мира

СПОРТ

Башкирский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебряную медаль чемпионата мира Фото: www.mmpsrb.ru

Башкирский прыгун в высоту Данил Лысенко завоевал серебряную медаль чемпионата мира Фото: www.mmpsrb.ru

УФА, 14 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Лондоне проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Воспитанник башкирского спорта Данил Лысенко, выступающий как нейтральный спортсмен из-за дисквалификации ВФЛА, выиграл серебряную награду.

Данил преодолел планку в секторе для прыжков в высоту на отметке 2,32 метра.

Золото выиграл Мутаз Эсса Баршим из Катара, покоривший высоту 2,35 метра. Бронзовая медаль у сирийца Маджеда Газаля (2,29 метра).

Теги: легкая атлетика, чемпионат мира по легкой атлетике
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