На ипподроме «Акбузат» главную скачку года выиграла Амалия под седлом жокея Михаила Костюшина Фото: Станислав Шахов





















На ипподроме «Акбузат» главную скачку года выиграла Амалия под седлом жокея Михаила Костюшина Фото: Станислав Шахов

УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском международном ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялся большой спортивный день ‑ Праздник чистокровного коннозаводства. Трибуны до отказа были заполнены любителями конного спорта, пришедшими полюбоваться увлекательнейшим зрелищем. Разыгрывались традиционные призы и главный приз скакового сезона 2016 года ‑ Большой уфимский приз (Дерби).

Праздник открылся скачками на Большой приз для скакунов двухлетнего возраста чистокровной верховой породы на дистанцию 1600 метров. На беговой дорожке стремительно развивались события, которые держали зрителей в напряжении до последней секунды. Со старта вперед вырвался рыжий жеребец Хард Тэп под седлом Айрата Ишназарова. Более половины дистанции ему удалось удерживать первенство, но затем на первое место вышла гнедая кобыла Джина Бей с Виталием Мизуновым. Но все-таки первой финишировала гнедая кобыла Флемми, которая совершила неожиданный бурный бросок уже на финишной прямой. Время победительницы ‑ одна минута 47,4 секунды. К победе ее привел мастер-жокей Михаил Костюшин ‑ один из лучших воспитанников башкирского конного спорта. Последующие места заняли Хард Тэп, Принцесса Эдда и Джина Бей.

Самые резвые лошади четырех лет и старше чистокровной верховой породы на дистанции 3150 метров азартно боролись за приз Министерства сельского хозяйства России. Удача в этом заезде улыбнулась гнедому жеребцу Ландонс Рейну с жокеем Линаром Хуснутдиновым. Стартовав не очень удачно, Ландонс Рейн постепенно наращивал скорость, вышел вперед и успешно финишировал с резвостью в три минуты 36,5 секунды. Последующие места заняли Диагид, Сардар Шилд и Азан.

Зрители с нетерпением ожидали центрального события сегодняшнего праздника ‑ розыгрыша большого уфимского приза (Дерби) ‑ главного приза скакового сезона 2017 года. Обычно он проходит на дистанции 2400 метров для скакунов трех лет чистокровной верховой породы. Волнуются лошади, некоторых скакунов с огромным трудом удается загнать в стартовое устройство. Беспокоятся, конечно, и жокеи.

Сразу же со старта устремилась вперед и попыталась оторваться от лидирующей группы рыжая кобыла Брук Уэй под седлом жокея Руслана Саитгареева. Но это ему не удалось, слишком уж сильными оказались конкуренты. Очень скоро к лидеру приблизилась рыжая кобыла Амалия с жокеем Михаилом Костюшиным, которая и возглавила заезд. Амалия смогла сохранить преимущество до самого финиша и законнчить дистанцию с новым рекордом приза ‑ две минуты 38,4 секунды. Призовые места заняли Империал Регалиа, Брук Уэй, Чаплин и Юмор.