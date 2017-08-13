УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ»/.

Уфимцы жалуются на запах свиней, которых содержат в центре города. Жильцы нового многоэтажного дома по адресу Большая Московская, 15 возмущаются из-за частного подсобного хозяйства — открытого свинарника на улице Сун-Ят-Сена, который расположен на расстоянии 30 метров от новостройки.

«На протяжении всего лета в нашем дворе исходят запахи навоза и скотного двора, — пишут авторы письма. — На улицу невозможно выйти, невозможно открыть окна в доме. Жители нижних этажей не могут находиться в своих квартирах, не могут сушить белье на лоджиях. На территории частного дома каждый день выгуливаются разные домашние животные: кролики, козы, собаки, свиньи. Кроме этого, большой голубятник».

Люди обеспокоены, что в связи с домашним зоопарком развелось много мух, которые разносят инфекцию. Также они сообщают, что появились крысы на территории дома. Договориться с хозяевами свинарника жильцы не смогли.

«Каждый жилец, покупая квартиру, хочет жить полноценной и комфортной жизнью. В данном случае мы ограничиваем себя в элементарных условиях», — отмечают жильцы и требуют принять меры. В письме содержится около 50 подписей. Жалоба на днях была направлена в администрацию Кировского района.