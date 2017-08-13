В Уфе песнями вспомнят Виктора Цоя
УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Во вторник, 15 августа, 27 лет, как погиб рок-певец Виктор Цой. В Уфе Цоя вспомнят на площади перед Lifestyle-центром «Башкирия».
На концерте выступят уфимские музыкальные группы, которые исполнят песни группы «КИНО». Начало — в 19 часов.
В Уфе песнями вспомнят Виктора Цоя
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