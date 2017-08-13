За сутки в Башкирии произошло девять ДТП, жертв нет Фото: Олег Яровиков За сутки в Башкирии произошло девять ДТП, жертв нет Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

За минувшие сутки на дорогах Республики Башкортостан совершено девять дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД МВД по РБ.

В Давлекановском районе на 61 км автодороги Чишмы-К.Мияки произошло столкновение двух автомобилей. По предварительной информации, 65-летний местный житель за рулём ВАЗ-2107, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу большегрузу МАЗ с прицепом. После чего последний съехал в кювет. В результате аварии его 41-летний водитель получил перелом позвоночника и доставлен в больницу.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции республики выявлено более 2900 нарушений ПДД, из которых 77 водителей за управление автомобилями в нетрезвом состоянии.