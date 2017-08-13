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13 августа Воскресенье

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Эмиль Сайфутдинов - шестой на Гран-при Швеции по спидвею

СПОРТ

УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Салаватец Эмиль Сайфутдинов занял шестое место на седьмом этапе личного чемпионата мира по спидвею — Большом призе Швеции, состоявшемся на треке города Меллила. Набрав за этап 10 очков, в общем зачете он сохранил дистанцию, отделявшую его от лидера чемпионата, хотя переместился с пятого места на седьмое. Чтобы не создалось впечатление, что россиянин потерпел неудачу: австралиец Дойл и поляк Дудек, занимавшие в турнирной таблице первое и второе места, набрали в Меллиле по пять очков, а в совместных встречах проиграли Сайфутдинову.

Россиянин попал в полуфинал, в ходе гонки даже пробился на второе место, но имевший более быстрый мотоцикл поляк Яновски легко его опередил, и Сайфутдинов в полуфинале остался третьим. После основной части и двух полуфиналов впереди были шведы Линдбек и Линдрген, имевшие по 17 очков. В финальный заезд попали также поляки Яновски (13) и Змарзлик (12). В финальном заезде лидировал Линдбек, которого буквально перед финишем опередил Змарзлик. Яновски хоть и финишировал последним, стал новым лидером чемпионата мира.

Положение после семи этапов. Яновски — 88, Дойл — 83, Дудек — 80, Линдгрен — 76, англичанин Воффинден — 71, Змарзлик — 70, Сайфутдинов — 68, словак Вацулик — 59, Линдбек — 55.

Следующий этап Гран-при Польши состоится 26 августа в Гожуве.

Теги: спидвей, мотоспорт
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