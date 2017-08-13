Зинченко получил 35-й номер в МаnCity, но вряд ли будет играть на английских полях

УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне в Англии стартовал очередной чемпионат английской футбольной Премьер-лиги. Многие из фаворитов оступились в первом же туре. К примеру, «Челси» проиграл дома скромному «Бернли» — 2:3.

А вот «Манчестер Сити» аккуратно сыграл в гостях, выиграв 2:0 у Brighton & Hove Albion.

Напомним, «Манчестер» имеет права на бывшего уфимского хавбека ФК «Уфа» Александра Зинченко. Ему определили игровой номер на предстоящий сезон — 35.

Пока же бесконечные истории с арендами Зинченко остановились на том, что Александр перейдет в итальянский «Наполи» пока в аренду за 500 000 евро, став постоянным игроком за 6 миллионов после 25 выходов на поле (45+ минут).