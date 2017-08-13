Глеб Чугунов из Салавата - шестой юниор Европы

УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Салаватец Глеб Чугунов, делегированный в сборную России тольяттинской "Мега-Ладой", занял шестое место в Кубке Европы по спидвею среди юниоров не старше 19 лет, разыгранном в чешском городе Дивишове. Россиянин имел шанс побороться и за медаль, ведь в шестерку сильнейших он вошел уже после четвертой серии заездов, набрав восемь очков. Однако в заключительном заезде попал в завал, устроенный финским гонщиком Сярьё. В ходе столкновения на Чугунова обрушились два мотоцикла, он получил сильные ушибы и не смог выйти ни на старт перезаезда, ни на старт дополнительного заезда за выход в финал. В итоге победителем стал англичанин Роберт Ламберт, второе место занял швед Филип Елмланд, третье — поляк Бартош Смектала.

26 августа Глеб Чугунов должен стартовать в латвийском Даугавпилсе в еще более сильной и престижной гонке — финале чемпионата Европы среди юниоров в возрасте до 21 года. В обоих турнирах он является единственным представителем России.