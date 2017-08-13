Уфимский «Витязь-ГТУ» потерпел поражение в Тюмени

УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В гостевом матче первенства России по футболу в зоне «Урал и Западная Сибирь» третьего дивизиона уфимский «Витязь-ГТУ» потерпел поражение.

Игра в Тюмени против дубля одноименной команды закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. После первого тайма на табло горели такие же единицы, как и по итогам первого матча этих команда в Уфе — 1:1.

Но во втором тайме тюменская команда использовала два своих шанса, а уфимцы забить не смогли.

«Витязь-ГТУ» с 23 очками в лидирующей группе.

19 августа запланирована домашняя встреча с курганским «Тоболом», которому уфимцы проиграли в Кургане со счетом 2:4.