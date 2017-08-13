Уфимский «Толпар» упорно начал Мемориал Ляпина в Чебаркуле
УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Накануне уфимский «Толпар» провел свой первый матч в рамках традиционного предсезонного турнира памяти Дениса Ляпина-2017, проходящего в Чебаркуле.
Челябинские «Белые Медведи» стали соперником нашей команды. Игра получилась очень упорной и завершилась победой челябинцев — 3:2.
Голы у уфимцев забили Алексей Пустозёров и Ильдар Абдеев.
13 августа «Толпару» предстоит встреча с юношеской командой того же Челябинска — «Трактором», выступающей в ЮХЛ.