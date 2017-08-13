Кубок РБ по футболу среди депутатов: Уфимский район - ближний к Финалу чемпион Фото: Дмитрий Слезин





















Кубок РБ по футболу среди депутатов: Уфимский район - ближний к Финалу чемпион Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 13 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

20 августа пройдет финал Кубка РБ по футболу среди депутатов. Его примет столичный стадион «Нефтяник». В День физкультурника на поле ближайшего к финалу района Башкирии — Уфимского, в поселке Алексеевка, вышли пять команд из четвертой зоны, чтобы провести день в увлекательных поединках на свежем воздухе.

Ранее стали известны три команды-финалиста от первых трех зон- это активные депутаты Учалинского, Аургазинского и Буздякского районов.

На поле алексеевского стадиона «Урожай» вышли хозяева — Уфимский район, а также Кармаскалинский, Благовещенский, Чишминский и Архангельский районы.

В первой же битве «зарубились» основные претенденты на победу — команды Уфимского и Кармаскалинского районов. Бывший игрок алексеевского «Альтаира» Дмитрий Ардашов счет открыл, соседи ответили довольно быстро — 1:1. Имел шанс с пенальти вывести уфимцев вперед их лидер (тоже в прошлом полупрофессиональный игрок) Альберт Хазиев, но пробил чуть выше правого верхнего угла. И все же именно Хазиев принес победу в концовке, замкнув комбинацию партнеров — 2:1.

Далее Уфимский район играл по нарастающей и не пропустил в свои ворота ни одного мяча. Были повержены команды Архангельского района — 3:0, Чишминского — 4:0 и на десерт — Благовещенского — 5:0.

Команда чемпионов этой зоны выступила в следующем составе: вратарь Сергей Иванов, полевые игроки Альберт Хазиев, Алексей Щекатуров, Ильдус Шарафутдинов, Владимир Яковлев, Сергей Бучнев, Тимур Ганеев, Александр Зуев, Ким Черныхов и Дмитрий Ардашов.

Как резонно заметил один из игроков Чишминской команды, усталый, но довольный, «Э, брат, в футбол играть труднее, чем законы придумывать!».

Еще в двух зонах финалистами Кубка стали депутаты-футболисты Дюртюлинского и Салаватского районов.

Вышеназванная сильнейшая шестерка через неделю разыграет Кубок на лучшем поле республики.