Эльвира Аиткулова: «Над вопросом доступности дополнительного образования общественные организации и государство должны работать совместно» Фото: Олег Яровиков Эльвира Аиткулова: «Над вопросом доступности дополнительного образования общественные организации и государство должны работать совместно» Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Над вопросом доступности дополнительного образования общественные организации и государство должны работать совместно. Об этом заявила руководитель комитета Госсобрания РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике, член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Эльвира Аиткулова, комментируя выступление Рустэма Хамитова на пленарном заседании Республиканского августовского совещания по образованию.

«Глава Башкортостана приводил данные мониторинга Общероссийского народного фронта, где у нас доступность дополнительного образования остается, к сожалению, не на высоком уровне. Поэтому здесь и общественные организации, и государство должны работать совместно. Сегодня процесс усвоения знаний детьми все больше смещается в сферу дополнительного образования, — отметила Эльвира Аиткулова. — Если раньше говорили, что большую часть школы на себе несут, то сейчас школьная программа настолько перегружена, что дополнительное образование учащиеся получают на стороне. Конечно, муниципалитеты здесь оказываются в разной ситуации: если в Уфе есть достаточно большой сегмент допобразования, представленный также частными организациями, то в отдаленных районах это может быть не характерно. Тогда эту функцию где-то на себя должны брать муниципалитеты, те же самые школы, и создавать дополнительные возможности».

По словам парламентария, в выступлении Рустэма Хамитова было очень много посылов в адрес родительского сообщества и отсылок на первых родительских форум.

«Считаю, что точно такие же требования, которые мы предъявляем профессиональным сообществам, допустим, педагогов, должны выполняться и сообществом родителей. Оно должно быть осознанным и отвечать за свои действия, быть проводником идей большинства. Мы говорим, что в обществе есть дискуссионные вопросы, значит, родительское сообщество должно на своих площадках обсуждать их, а потом уже апеллировать к власти», — подчеркнула руководитель комитета Госсобрания РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.