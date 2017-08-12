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12 августа Суббота

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Ситуацию по системной работе с одаренными детьми надо выправлять – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО

Ситуацию по системной работе с одаренными детьми надо выправлять – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

Ситуацию по системной работе с одаренными детьми надо выправлять – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане сегодня наблюдаются единичные примеры сетевого взаимодействия образовательных учреждений разного уровня. Большая их часть остаётся вне этого поля. По мнению главы республики Рустэма Хамитова, в том числе и по этой причине нет системной работы с одарёнными детьми, снижаются темпы олимпиадного движения, ухудшаются его результаты.

«Конечно же, это очень плохо. Нам надо выправлять ситуацию, — сказал на пленарной части Республиканского августовского совещания глава Башкортостана. — В каждой образовательной организации должны быть специалисты, подготовленные к работе с юными талантами. Министерство образования должно координировать эту деятельность, создавать условия для самореализации одарённой молодежи».

По прогнозам экспертов, через 10-15 лет более половины образовательной деятельности детей будет проходить вне школы. Это потребует изменения роли учителя, значительного роста его квалификации, привлечения к учебному процессу вузовских преподавателей, учёных, экспертов.

Два года назад Рустэм Хамитов давал поручение создать детскую инженерную школу. В результате объединения двух учреждений появился Республиканский инженерный лицей.

По словам главы республики, фактически поменялось только название, но не содержание работы.

«Считаю это формальным отношением к делу. Нужно создать по-настоящему инновационное учреждение с высоким уровнем общеобразовательной и технической подготовки, современным оборудованием. Инженерный лицей должен стать одним из центров подготовки в республике специалистов для высокотехнологичных производств», — отметил Рустэм Хамитов.

Теги: Глава РБ, образование, одаренные дети
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