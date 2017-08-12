«Юлаевца» Линуса Умарка научили петь гимн Башкирии Фото: Валерий Шахов

















«Юлаевца» Линуса Умарка научили петь гимн Башкирии Фото: Валерий Шахов

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

12 августа в «Уфа-Арене» прошел большой праздник для всех любителей хоккея – День болельщика.

На площади перед ледовым дворцом были организованы несколько зон активности, рассчитанные на любой возраст: пока взрослые участвовали в конкурсах посерьезнее, дети могли, например, поиграть с новичком «Салавата Юлаева» Максимом Осиповым в «ненастоящий» хоккей, в котором роль шайбы выполняли большие игрушечные пельмени. В компании с нападающим Антоном Лазаревым можно было покататься на сегвеях, по ходу действия хоккеист успевал раздавать автографы и фотографироваться со всеми желающими.

Сразу несколько автограф-сессий проходили внутри «Уфа-Арены». Самая длинная очередь выстроилась из охотников за автографами Линуса Умарка, Доминика Кубалика и Захара Арзамасцева.

Торжественная часть мероприятия, проходившая уже непосредственно на ледовой площадке, началась с чествования уфимских хоккеисток. Девушкам из «Агидели» вручили серебряные медали Чемпионата России, которые они завоевали в минувшем сезоне. А после на сцену вышли главные герои вечера – хоккеисты и тренерский штаб «Салавата Юлаева». Болельщики ждали этой минуты с нетерпением, ведь после представления команды задать вопрос спортсменам мог любой желающий.

«Зачем Максим Гончаров сбрил бороду?» («Жарко!»), «Кто круче – Панин или Гончаров?» («Какое может быть соперничество? Мы играем в одной команде»), «Что нужно кушать, чтобы играть в хоккей?» («Просыпаться рано и завтракать кашей»), «Будет ли Линус Умарк скучать по Уфе, когда закончится его контракт?» («Конечно!»), «Сколько русских слов успел выучить Доминик Кубалик?» («Немного, и далеко не все они хорошие») — среди шуточных вопросов попадались и серьезные. Так, по предсезонной традиции главного тренера Эркку Вестерлунда спросили, кто в команде является вратарем номер один.

«У нас много хороших вратарей, — ответил Вестерлунд, — поэтому определиться сможем только после того, как вкатимся в сезон».

Задали Вестерлунду вопрос и о стиле игры: сейчас «Салават» играет от обороны, значит ли это, что о ярких эксцентричных атаках следует забыть?

«Прежде чем забивать голы, нужно играть в обороне и получить шайбу. А чтобы забивать, у нас достаточно высококлассных нападающих», — заявил тренер.

Эркка Вестерлунд, кстати, сумел вполне разборчиво поприветствовать гостей «Уфа-Арены», сказав по-русски: «Привет!». «Привет, Уфа», — почти без акцента обратился к публике и старожил «зеленой машины», финн Теему Хартикайнен. А вот шведу Линусу Умарку досталось испытание покруче. Видеовопрос от его соотечественника, болельщика «СЮ» из Стокгольма, организаторы мероприятия подготовили заранее. Горячему поклоннику Линуса и всей команды очень хочется, чтобы весной, когда Умарк поднимет над головой заветный Кубок Гагарина, он на чистом русском спел гимн Республики Башкортостан. К слову, некоторые слова пока произносятся с трудом, но для того, чтобы выучить их, у нападающего впереди еще много времени. Как и на то, чтобы завоевать сам Кубок.

Напомним, первый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ в сезоне 2017/2018 «Салават Юлаев» проведет против владивостокского «Адмирала» 22 августа. А уже на следующей неделе «юлаевцы» сыграют в главном для себя предсезонном турнире: 15 августа в Уфе стартует Кубок Республики Башкортостан.