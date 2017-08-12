Глава Башкирии выступил на Республиканском августовском совещании по образованию Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии выступил на Республиканском августовском совещании по образованию Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском Конгресс-холле 12 августа глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании Республиканского августовского совещания по образованию. Основной темой ежегодного педсовета стало совершенствование системы воспитания в Башкортостане.

В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств региона, специалисты федеральных органов власти, главы администраций муниципальных районов республики, директора образовательных учреждений и представители общественности — более 600 человек.

«Традиционно в августе, накануне нового учебного года, мы с вами собираемся на республиканский педагогический совет, — обратился к участникам образовательного совещания глава Башкортостана. — Совместно обсуждаем проблемы и задачи развития системы образования, пути их решения. Это, безусловно, важно для управленцев, педагогов, родительской общественности. Особенно сейчас, когда в образовательной отрасли продолжают происходить изменения, на которые нужно оперативно реагировать и на своем уровне грамотно ими управлять. Стратегическая задача на сегодня – перевести образовательную систему на современные рельсы, превратить её в локомотив обновления всех сторон жизни общества».

Сегодня важно формировать у подрастающего поколения навыки компьютерной грамотности, умения находить и применять нужную информацию, работать с большими массивами данных, системно мыслить и технологично действовать. Эти навыки можно осваивать не только за школьной партой, но и дистанционно, на онлайн-курсах, в обучающих и творческих центрах, молодёжных технопарках, фаблабах.

По мнению Рустэма Хамитова, нынешняя школа, основанная во многом на заучивании, через несколько лет перестанет справляться с новыми задачами.

«Для успеха в профессии, жизни, гораздо важнее не то, что учитель вложил ученику в голову, чтобы сдать очередной экзамен, а то, насколько он умеет применять всё это на практике. С академическими знаниями у учащихся российских школ всё в порядке. А вот в плане практического их использования порой есть, над чем работать, — сказал глава республики. — Чтобы эффективно отвечать на современные вызовы, необходимо переформатировать деятельность образовательных организаций, перевести их на новые принципы работы. На федеральном уровне Президент страны, Правительство Российской Федерации, Министерство образования и науки инициируют важные шаги в этой части».

В этой связи обсуждается реорганизация системы управления и финансирования общего образования через передачу школ с муниципального уровня на государственный. Заявлено о совершенствовании базового содержания учебников, порядка их разработки, экспертизы и включения в федеральный перечень. В этом списке около полутора тысяч наименований. По основным дисциплинам будет две, максимум три линии базовых и углубленных учебников. Большое внимание уделяется развёртыванию в регионах эффективной и доступной системы дополнительного образования. Планируется развитие научно-технического творчества, увеличение кружков по конструированию и программированию.

«Ежегодно республика вкладывает в систему образования колоссальные средства – более 30 миллиардов рублей. Это треть всей расходной части бюджета. На эти деньги строятся новые школы и детские сады, проводится ремонт, оборудуются компьютерные классы и спортивные залы, приобретаются школьные автобусы, выплачивается заработная плата работникам образования, — сообщил Рустэм Хамитов. — Вкладывая серьёзные средства в образование, мы вправе рассчитывать на высокую отдачу в виде, прежде всего, значимых достижений в профессиональной деятельности, роста качественных показателей работы образовательных организаций».

Глава Башкортостана отметил, что за последние годы заметно улучшились результаты ЕГЭ. Средние баллы по всем учебным предметам стали выше. Уменьшилось число неудовлетворительных оценок, а выпускников с высокими баллами стало больше.

«Однако только по результатам итоговой аттестации трудно судить, насколько в целом эффективна наша образовательная система в части приближения её к современным стандартам, в том числе в сфере менеджмента, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Внедрение в управление отраслью проектных технологий особенно важно для успешной реализация федеральных программ по развитию электронного обучения, созданию современной образовательной среды для школьников, доступного дополнительного образования, центров инноваций в вузах и подготовки кадров для передовых технологий. Министерству образования республики необходимо обеспечить достижение заложенных в них целевых показателей».