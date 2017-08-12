ФК «Уфа» получил урок физкультуры от «Ростова» Фото: Олег Яровиков



















ФК «Уфа» получил урок физкультуры от «Ростова» Фото: Олег Яровиков

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ФК «Уфа» в День физкультурника потерпел крупное поражение от «Ростова». Матч 6 тура в Уфе завершился со счетом 4:1 в пользу гостей. Это самое крупное поражение уфимцев на своем поле в Премьер-лиге.

Первый тайм прошел, как и с «Ахматом», в разведке — 0:0.

А во втором посыпались мячи. Причем счет открыли хозяева после подачи углового на 55-й минуте. Великолепным ударом слёта Ондржей Ванек отправил снаряд в «девятку» — 1:0.

Но прошло две минуты и начались «физкультурные» ошибки профессионалов «Уфы». Александр Гацкан сравнял счет при полной панике в обороне уфимской команды — 1:1. Вышедший на замену Тимофей Калачев сначала забил с пенальти, а затем использовал промах защиты хозяев на 66-й и 67-й минутах. Со штрафного итог подвел Миха Мевля — 4:1.

Следующий матч уфимцы сыграют 20 августа в Москве против «Динамо».