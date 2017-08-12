Министерство образования Башкирии предложило родителям объединить воспитательные усилия на новом уровне Фото: пресс-служба Госсобрания РБ Министерство образования Башкирии предложило родителям объединить воспитательные усилия на новом уровне Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Сегодня на всех уровнях образования остро поднимается проблема воспитания. Об этом в уфимском Конгресс-холле 12 августа на пленарной части Республиканского августовского педсовета заявила министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова.

Глава ведомства отметила роль родителей в воспитательном процессе.

«В республике действует много активных общественных объединений родителей. Это советы отцов, бабушек, матерей. Пришло время их объединения в единый Совет при министерстве как полноправных участников образовательных отношений, для того, чтобы обсуждать актуальные вопросы воспитания, объединить усилия в организации образовательного процесса, — подчеркнула министр. — В нашем регионе родители отличаются активной гражданской позицией. Они повсеместно участвуют в воспитательном процессе. Родители помогают в организации работы школьных музеев, библиотек, трудовых объединений, в профилактике правонарушений, профориентационных мероприятиях, внеурочной деятельности. Сегодня мы им предлагаем объединять воспитательные усилия и в виртуальной среде через разрабатываемые платформы в рамках грантов на развитие электронного образования главы РБ».

Электронное образование в регионе рассматривается как еще одно мощное средство воспитания детей и молодежи.

По ее словам, новые федеральные государственные образовательные стандарты на всех уровнях определяют в качестве цели всего образования – формирование российской идентичности обучающихся, духовно-нравственное развитие и сохранение их здоровья. А обучение рассматривают лишь средством достижения данной цели. В этой связи появились такие стратегические документы, как распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», указ Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и запущены приоритетные проекты по направлению «Образование».

«Республика активно включилась в реализацию данных приоритетных проектов. С прошлого года регион участвует в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. В 2016 году Башкортостан один из немногих регионов, который получил федеральную субсидию в сумме 774 млн рублей на строительство двух школ — на 1000 учебных мест с бассейном в Стерлитамаке и средней школы в селе Фёдоровка Фёдоровского района. Было создано более 12 тысяч новых ученических мест. В первую смену стали обучаться 88% школьников. В этом году планируется достичь цифры – 90%», — сказала Гульназ Шафикова.

Министр добавила, что благодаря субсидии из федерального бюджета, в сельских школах для занятий физической культурой и спортом в прошлом году было проведено самое большое количество мероприятий по данной программе среди всех субъектов страны: отремонтировано 85 спортзалов, оборудовано и перепрофилировано 24 аудитории под спортзалы. Количество занимающихся спортом в школах во внеурочное время увеличилось на 6,4%.

«У детей в этих школах появилось больше возможностей для занятий внеурочной деятельностью, дополнительным образованием. Наша задача – им такую возможность предоставить. По итогам 2016 охват в республике детей дополнительным образованием составил 77,8%. По сравнению с Российской Федерацией охват детей дополнительным образованием в республике больше на 10%. В этом году мы его увеличим до 78,2%», — отметила глава ведомства.

Для развития технического образования и талантов школьников в республике созданы и действуют технопарки и техношколы, специализированные площадки на базе вузов и колледжей. Совместная работа вузов, колледжей и школ активизировалась с созданием в республике образовательных кластеров, которые позволяют объединить материально-технические, кадровые и финансовые ресурсы. Сегодня в регионе действует шесть кластеров: медицинский (БГМУ и лицей № 5), педагогический (БГПУ им. М. Акмуллы и детский сад № 32), агропромышленный (БГАУ и Аксеновский агропромышленный колледж), высоких технологий (БГУ, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности и Уфимский колледж статистики, информации и вычислительной техники, машиностроительный (УГАТУ, Уфимский машиностроительный техникум и лицей № 46), энергетический (УГНТУ, Уфимский топливно-энергетический колледж, инженерный лицей № 83 и детский сад № 48).

«В системе образования Башкортостана реализуется много успешных проектов, способствующих формированию достойных граждан нашей страны, — подытожила Гульназ Шафикова. — Тесное взаимодействие органов госвласти, школ, центров, ссузов и вузов позволяет нам побеждать во многих федеральных конкурсах и грантах. У нас есть достаточные ресурсы для обеспечения дальнейшего развития системы воспитания по всем направлениям. Для этого нам необходима дальнейшая консолидация усилий на республиканском и муниципальном уровнях в решении задачи формирования активных граждан нашей страны».