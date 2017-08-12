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12 августа Суббота

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Школа и родители должны действовать в единстве — Константин Толкачёв

ОБЩЕСТВО

Школа и родители должны действовать в единстве — Константин Толкачёв Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

Школа и родители должны действовать в единстве — Константин Толкачёв Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском Конгресс-холле 12 августа в работе пленарного заседания Республиканского августовского совещания по образованию на тему «Совершенствование системы воспитания в Республике Башкортостан» приняли участие председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачёв и группа депутатов республиканского парламента.

По итогам заседания Константин Толкачёв отметил, что главной особенностью педагогического совещания в этом году стала организация специальной площадки для родителей.

«Участие в ее работе принимают те, кто приезжал на Республиканский родительский форум, который, кстати, тоже был организован Государственным Собранием в этом году впервые. Все эти нововведения, движущиеся в одном направлении, свидетельствуют о том, что родители становятся активными субъектами учебно-воспитательного процесса. Такая потребность есть и внутри родительского сообщества, необходимость этого понимает и руководство республики, – отметил председатель Госсобрания. — Сегодня перед нами стоит непростая задача правильного использования родительского потенциала в воспитании подрастающего поколения. Во-первых, сознательная часть родительского сообщества должна увлечь за собой более пассивную, тех, кто пока что придерживается принципа невмешательства в воспитание своих же собственных детей, полагая, что это всецело задача школы и государства. Во-вторых, необходимо обеспечить тесную связь педагогических коллективов с родителями. Как родители не должны дистанцироваться от процесса воспитания, так и школа не должна забывать, что она не только учит, но и воспитывает. Только в таком единстве, работая в единой упряжке, мы сможем вырастить наших детей конкурентоспособными в жизни, толерантными в религиозном и этническом отношении, уважающими традиции своих предков, настоящими патриотами своей большой и малой родины, которыми могли бы гордиться и родители, и школа, и республика, и страна».

Теги: Госсобрание РБ, августовский педсовет
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