В Башкирии прохожие обнаружили рядом с лежащей на дороге женщиной двухлетнего ребенка Фото: автор В Башкирии прохожие обнаружили рядом с лежащей на дороге женщиной двухлетнего ребенка Фото: автор

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на днях произошел неприятный инцидент. На пульт единой диспетчерской службы Белорецка поступила информация о том, что на дороге возле дома по улице Ленина лежит женщина без сознания, а рядом с ней находится ребенок двух лет. Об этом сообщается в местной группе «ВКонтакте» со ссылкой на правоохранительные органы.

По указанному адресу незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. Медик констатировал у женщины факт алкогольного опьянения. В оказании медпомощи малыш и горе-мать не нуждались.

В отделе полиции по Белорецкому району проинформировали, что стражи порядка сопроводили женщину и ребенка до их места жительства. По данному факту проводятся оперативно-профилактические мероприятия.