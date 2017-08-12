На севере Уфы произошел массовый мор рыбы — видео Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»
На севере Уфы произошел массовый мор рыбы — видео
На севере Уфы произошел массовый мор рыбы — видео Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»
УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
На севере Уфы, в водоемах рядом с пивзаводом, произошел массовый мор рыбы. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на информацию от местных жителей.
Горожане рассказали, что в запруде мёртвая рыба стала появляться 11 августа. По их мнению, такая ситуация произошла из-за того, что завод начал сливать в воду промышленные отходы. Мутная темная жидкость течет не только из труб, но и льется по склонам. Экологи бьют тревогу и готовятся проводить расследование.