На севере Уфы произошел массовый мор рыбы — видео Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» На севере Уфы произошел массовый мор рыбы — видео Фото: скриншот видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На севере Уфы, в водоемах рядом с пивзаводом, произошел массовый мор рыбы. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на информацию от местных жителей.

Горожане рассказали, что в запруде мёртвая рыба стала появляться 11 августа. По их мнению, такая ситуация произошла из-за того, что завод начал сливать в воду промышленные отходы. Мутная темная жидкость течет не только из труб, но и льется по склонам. Экологи бьют тревогу и готовятся проводить расследование.