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11 августа Пятница

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Большинство уфимцев выступило за перенос школьных линеек в честь Дня знаний на 4 сентября

ОБЩЕСТВО

Большинство уфимцев выступило за перенос школьных линеек в честь Дня знаний на 4 сентября Фото: Андрей Старостин

Большинство уфимцев выступило за перенос школьных линеек в честь Дня знаний на 4 сентября Фото: Андрей Старостин

УФА, 11 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Администрация Уфы провела специальный опрос среди горожан по поводу проведения в этом году школьных линеек, приуроченных ко Дню знаний.

В онлайн-опросе участвовало беспрецедентное количество уфимцев. Так, на официальном сайте столичной администрации проголосовали более 3 тысяч человек. В официальных группах муниципалитета и управления образования Уфы в социальной сети «ВКонтакте» – более 18 тысяч пользователей.

В ходе опроса выяснилось, что большинство горожан – более 60 процентов – высказались за то, чтобы торжественные линейки в школах провести 4 сентября. В мэрии Уфы пообещали прислушаться к мнению большинства участников опроса.

Как отметили в столичной администрации, праздник 1 сентября в Уфе будет. В День знаний торжественно откроется новая школа в Демском районе, 4 сентября – в Кировском районе Уфы, в микрорайоне «Колгуевский».

Теги: День знаний, опрос
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